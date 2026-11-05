Van der Sar: “Che bella la storia di Taylor e Noslin con la Lazio”

L’ex portiere della Juventus Edwin Van der Sar ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de La Gazzetta dello Sport in cui ha parlato anche di Lazio, in particolare degli olandesi Taylor e Noslin.

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Le parole di Van der Sar su Taylor e Noslin.

“Taylor era un giovane del nostro Ajax arrivato in semifinale di Champions League nel 2019, lo conosco bene. Aveva bisogno di questo salto, è un bel centrocampista: garantisce qualità e gol. Noslin è arrivato tardi tra i professionisti. Una bella storia, come la Lazio di Gattuso in testa”.

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