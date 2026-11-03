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INTERVISTE

Vannacci scopre Floriani Mussolini: “Un calciatore con quel cognome? Spero faccia bene”

Published

5 ore ago

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Vannacci intervista Floriani Mussolini

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha rilasciato un’intervista ai The Journalai e tra le varie domande gli è stato chiesto cosa ne pensasse del terzino biancoceleste, Floriani Mussolini. Ecco il suo commento.

Leggi anche: Zauri promuove la Lazio: “Mi ricorda l’era Delio Rossi, sognare in grande è lecito”

L’intervista di Vannacci su Floriani Mussolini

 “Ma perché abbiamo un giocatore che si chiama Mussolini? Ah è il pronipote? Non lo sapevo! Bene, spero sia un bravo giocatore”.

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