Vannacci scopre Floriani Mussolini: “Un calciatore con quel cognome? Spero faccia bene”

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha rilasciato un’intervista ai The Journalai e tra le varie domande gli è stato chiesto cosa ne pensasse del terzino biancoceleste, Floriani Mussolini. Ecco il suo commento.

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L’intervista di Vannacci su Floriani Mussolini

“Ma perché abbiamo un giocatore che si chiama Mussolini? Ah è il pronipote? Non lo sapevo! Bene, spero sia un bravo giocatore”.

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