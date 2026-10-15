Vanni: “Lazio un po’ un’illusione, non potrà tenere questo ritmo”

Franco Vanni, intervenuto sulle frequenze della Radio di TMW, ha parlato del sorprendente avvio di stagione della Lazio di Gattuso, spiegando però che si tratta un po’ di un’illusione: ecco le sue parole.

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Le parole di Vanni nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Un po’ un’illusione, è una buona squadra ma parliamo di una performance incredibile. Non è realistico che faccia meglio di altre Lazio vincenti. non potrebbe tenere questo ritmo, non è la miglior Lazio della storia. Bravi tutti, a partire da Gattuso, incredibile cosa stanno facendo senza tiosi, ma sta overperformando“.

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