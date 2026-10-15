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INTERVISTE

Vanni: “Lazio un po’ un’illusione, non potrà tenere questo ritmo”

Published

3 ore ago

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Vanni intervista Lazio Gattuso

Franco Vanni, intervenuto sulle frequenze della Radio di TMW, ha parlato del sorprendente avvio di stagione della Lazio di Gattuso, spiegando però che si tratta un po’ di un’illusione: ecco le sue parole.

Leggi anche: Imparato: “Gattuso sempre trattato come Calimero, la sua rabbia è quella della Lazio”

Le parole di Vanni nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

Un po’ un’illusione, è una buona squadra ma parliamo di una performance incredibile. Non è realistico che faccia meglio di altre Lazio vincenti. non potrebbe tenere questo ritmo, non è la miglior Lazio della storia. Bravi tutti, a partire da Gattuso, incredibile cosa stanno facendo senza tiosi, ma sta overperformando“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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