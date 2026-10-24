Ventola: “Gattuso mi ha dato molti schiaffi”

Nel podcast Viva El Futbol, l’ex calciatore Nicola Ventola ha tenuto un intervento per parlare del suo rapporto con Gennaro Gattuso, ora allenatore della Lazio; in particolare ha ricordato alcuni episodi vissuti con Ringhio quando erano più giovani e i numerosi schiaffi che il tecnico gli rifilava.

Leggi anche: “Lotito: “Ho fatto molto per il Molise, il polverone è ridicolo”

L’intervento di Ventola sugli schiaffi presi da Gattuso

“Rino è quello che mi ha dato più schiaffi di tutti. Non lo faceva così a caso, ma perché vedeva dei comportamenti sbagliati”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM



TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP