INTERVISTE
Ventola: “Gattuso mi ha dato molti schiaffi”
Nel podcast Viva El Futbol, l’ex calciatore Nicola Ventola ha tenuto un intervento per parlare del suo rapporto con Gennaro Gattuso, ora allenatore della Lazio; in particolare ha ricordato alcuni episodi vissuti con Ringhio quando erano più giovani e i numerosi schiaffi che il tecnico gli rifilava.
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L’intervento di Ventola sugli schiaffi presi da Gattuso
“Rino è quello che mi ha dato più schiaffi di tutti. Non lo faceva così a caso, ma perché vedeva dei comportamenti sbagliati”.
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