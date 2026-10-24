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INTERVISTE

Ventola: “Gattuso mi ha dato molti schiaffi”

Published

2 ore ago

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Ventola intervento Gattuso schiaffi

Nel podcast Viva El Futbol, l’ex calciatore Nicola Ventola ha tenuto un intervento per parlare del suo rapporto con Gennaro Gattuso, ora allenatore della Lazio; in particolare ha ricordato alcuni episodi vissuti con Ringhio quando erano più giovani e i numerosi schiaffi che il tecnico gli rifilava.

Leggi anche: “Lotito: “Ho fatto molto per il Molise, il polverone è ridicolo

L’intervento di Ventola sugli schiaffi presi da Gattuso

“Rino è quello che mi ha dato più schiaffi di tutti. Non lo faceva così a caso, ma perché vedeva dei comportamenti sbagliati”.

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