Connect with us

INTERVISTE

Ventura sull’Italia: “Frattesi all’Inter non trovava spazio. Da titolare sta facendo cose importanti”

Published

1 ora ago

on

Davide Frattesi in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

L’ex CT Gian Piero Ventura ha rilasciato un’intervista al Quotidiano di Puglia, nella quale ha parlato dell’Italia di Mancini, soffermandosi poi anche su alcuni singoli come Davide Frattesi.

Leggi Anche: Lotito: “Reggina non una parentesi. Multiproprietà? Il proprietario è mio figlio, non c’entra con la Lazio”

Le parole di Ventura sull’Italia e su Frattesi

“Da Milano è arrivato davvero un segnale importante, una buonissima partita, con i nostri giovani in evidenza e un gioco apprezzabile. Credo che siamo davvero su una positiva fase di sviluppo per il nostro calcio. E’ cambiata l’aria, con l’attenzione sulla linea verde. Bellissima la favola degli Esposito. Pio è sul piano esponenziale. Si tratta solo di dargli il tempo.

C’è un giovane come Frattesi che magari nell’Inter prima faceva fatica a trovare posto, adesso da titolare sta facendo cose egregie importanti per il domani. Intelligente il lavoro del tecnico Mancini. Guardiamo avanti con fiducia alimentata da ciò che accade in campionato.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI