INTERVISTE
Ventura sull’Italia: “Frattesi all’Inter non trovava spazio. Da titolare sta facendo cose importanti”
L’ex CT Gian Piero Ventura ha rilasciato un’intervista al Quotidiano di Puglia, nella quale ha parlato dell’Italia di Mancini, soffermandosi poi anche su alcuni singoli come Davide Frattesi.
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Le parole di Ventura sull’Italia e su Frattesi
“Da Milano è arrivato davvero un segnale importante, una buonissima partita, con i nostri giovani in evidenza e un gioco apprezzabile. Credo che siamo davvero su una positiva fase di sviluppo per il nostro calcio. E’ cambiata l’aria, con l’attenzione sulla linea verde. Bellissima la favola degli Esposito. Pio è sul piano esponenziale. Si tratta solo di dargli il tempo.
C’è un giovane come Frattesi che magari nell’Inter prima faceva fatica a trovare posto, adesso da titolare sta facendo cose egregie importanti per il domani. Intelligente il lavoro del tecnico Mancini. Guardiamo avanti con fiducia alimentata da ciò che accade in campionato.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|11
|3
|Roma
|27
|11
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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