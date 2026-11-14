Veron: “Frattesi da sempre ottimo, oggi è straordinario”

Parole di elogio da parte dello storico ex Lazio Juan Sebastian Veron nei confronti di Davide Frattesi: nella sua intervista per la Gazzetta dello Sport ha parlato così del nuovo acquisto biancoceleste.

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Le parole di Veron nell’intervista su Frattesi

“Se chiudo gli occhi e rifletto un attimo dico che Frattesi, che secondo me era un ottimo centrocampista anche prima di arrivare alla Lazio, sta facendo cose straordinarie. In Italia ci sono pochi elementi con le sue capacità d’inserimento. E poi fa gol, che nel calcio non è mai un dettaglio”.

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