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INTERVISTE

Vicario: “Prestazione non da Juve, ora non dobbiamo piangerci addosso”

Published

1 ora ago

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Vicario intervista post partita Juventu Lazio Serie A 2026 2027

L’intervista ai microfoni di DAZN del portiere della Juventus, Guglielmo Vicario, al termine della sfida contro la Lazio. Ecco le parole del calciatore bianconero.

Leggi anche: Spalletti: “La Lazio ha un’altra intensità, superiore alla Juventus”

L’intervista di Vicario dopo Juventus Lazio

Su Juventus Lazio

“Qua non c’è bisogno di fare scaricabarile e di addossare colpe a nessuno, le responsabilità vanno divise in egual modo a tutti i componenti della squadra. Oggi una prestazione assolutamente sotto livello, andarsi ad aggrappare ad alibi non è nel mio e non ci piace. Non è da Juve. Il calendario sarà questo per tutto l’anno, bisogna trovare una linea per performare al massimo ed è quello che ci chiede la storia di questo club e di questa maglia. È stata una serata negativa, sicuramente se performiamo così di squadra non possiamo pretendere assolutamente niente. Prendiamo le responsabilità e ci mettiamo la faccia senza cercare alibi per discolparci dal risultato di stasera”.

Sul futuro della Juventus

“Bisogna avere presa di coscienza di quelle che sono le cose da mettere a posto, bisogna seguire l’allenatore in quella che è l’idea di calcio e di testa. Non tutti individualmente sono uguali nel gestire le emozioni e le sensazioni, bisogna andare a vedere singolarmente quale sia il miglior modo per gestire le dinamiche. Il tempo non c’è, è poco perché giovedì siamo di nuovo in campo. Non possiamo piangerci addosso”.

@Copyright Lazionews.eu
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5 Milan 12 6
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