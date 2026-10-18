INTERVISTE
Vicario: “Prestazione non da Juve, ora non dobbiamo piangerci addosso”
L’intervista ai microfoni di DAZN del portiere della Juventus, Guglielmo Vicario, al termine della sfida contro la Lazio. Ecco le parole del calciatore bianconero.
Leggi anche: Spalletti: “La Lazio ha un’altra intensità, superiore alla Juventus”
L’intervista di Vicario dopo Juventus Lazio
Su Juventus Lazio
“Qua non c’è bisogno di fare scaricabarile e di addossare colpe a nessuno, le responsabilità vanno divise in egual modo a tutti i componenti della squadra. Oggi una prestazione assolutamente sotto livello, andarsi ad aggrappare ad alibi non è nel mio e non ci piace. Non è da Juve. Il calendario sarà questo per tutto l’anno, bisogna trovare una linea per performare al massimo ed è quello che ci chiede la storia di questo club e di questa maglia. È stata una serata negativa, sicuramente se performiamo così di squadra non possiamo pretendere assolutamente niente. Prendiamo le responsabilità e ci mettiamo la faccia senza cercare alibi per discolparci dal risultato di stasera”.
Sul futuro della Juventus
“Bisogna avere presa di coscienza di quelle che sono le cose da mettere a posto, bisogna seguire l’allenatore in quella che è l’idea di calcio e di testa. Non tutti individualmente sono uguali nel gestire le emozioni e le sensazioni, bisogna andare a vedere singolarmente quale sia il miglior modo per gestire le dinamiche. Il tempo non c’è, è poco perché giovedì siamo di nuovo in campo. Non possiamo piangerci addosso”.
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