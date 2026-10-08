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Vieri: “Grandi Gattuso e Frattesi, partire così senza tifosi non era facile”

Published

2 ore ago

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Vieri intervista Lazio Gattuso Frattesi

Christian Vieri, nel corso di una lunga intervista apparsa sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso e del grande avvio di stagione di Frattesi: ecco le sue parole.

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Le parole di Vieri nell’intervista sulla Lazio

“Questo non lo so, non so se possa rimanere in vetta ancora per molto, ma non era facile partire co sì pur senza l’aiuto dei tifosi, perlomeno in casa. Gattuso se lo meritava, per tutto quello che o dà. E Frattesi anche: quando parte da dietro non lo prendi, non mi stupisce che abbia già segnato tre gol. E può arrivare a dieci tranquillamente”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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