INTERVISTE
Vieri: “Grandi Gattuso e Frattesi, partire così senza tifosi non era facile”
Christian Vieri, nel corso di una lunga intervista apparsa sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso e del grande avvio di stagione di Frattesi: ecco le sue parole.
Leggi anche: Pedro saluta il calcio, ma non cita la Roma: laziale vero, romanisti infuriati
Le parole di Vieri nell’intervista sulla Lazio
“Questo non lo so, non so se possa rimanere in vetta ancora per molto, ma non era facile partire co sì pur senza l’aiuto dei tifosi, perlomeno in casa. Gattuso se lo meritava, per tutto quello che o dà. E Frattesi anche: quando parte da dietro non lo prendi, non mi stupisce che abbia già segnato tre gol. E può arrivare a dieci tranquillamente”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO GRATIS SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Niente Lazio per Icardi, il ritorno al Gala è ora possibile
-
INFORTUNATI4 ore ago
Infortunio Marusic, forfait anche con il Monza: il recupero slitta alla Juventus
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Rovella aumenta chilometri e velocità: Monza resta però un miraggio
-
NOTIZIE2 giorni ago
Il punto sui rinnovi: le probabili mosse della Lazio a fine stagione