Vieri: “Gattuso è un lottatore. La voglia di rivalsa farà la differenza”

A margine della tappa romana del circuito EA7 World Legends Padel Tour, tenutasi nella splendida cornice del circolo Due Ponti, Christian Vieri ha concesso un’intervista, comparsa oggi sulle colonne de il Messaggero, in cui ha parlato dell’avvio di stagione della Lazio, del mercato a saldo zero, di Frattesi e di Gattuso.

LEGGI ANCHE: Biglietti Lazio Milan: oltre 10.000 tifosi rossoneri all’Olimpico!

Le parole di Vieri nell’intervista sulla Lazio, il saldo zero, Frattesi e Gattuso

“Partenza stratosferica, quasi imprevedibile considerando come era iniziata la stagione. L’eliminazione dalla Coppa Italia e tante polemiche perché l’Italia è sempre il paese delle contestazioni. Ora è in testa, se la godano questa squadra, perché non credo che alla ventesima giornata si troverà in questa posizione”.

Sul saldo zero

“E vi pare poco? Ma scusate, chi è che spende in Serie A? Chi ha soldi da investire? Adesso solo il Como, che ha avuto la forza di prendere Nico Paz e Kean pagandoli 100 milioni. Ne vedete altri che tirano fuori denari? Milan e Juve sono rimaste fuori dalla Champions, non dimenticatevelo mai. Tra un anno il Como sarà da scudetto”.

Su Frattesi

“Un super acquisto e un grande calciatore. Davide ha fatto bene a scegliere questa strada perché nell’Inter giocava poco e lui aveva bisogno di sentirsi di nuovo importante. Avete visto? Tre gol in tre partite, nessun centrocampista conosce i tempi di inserimento sotto porta come lui. Diventerà il valore aggiunto della Nazionale di Mancini”.

Su Gattuso

“La sconfitta con la Bosnia è stata un brutto colpo, immeritato per Ringhio. Quante botte ci siamo dati con Gattuso nei derby, lui non si arrendeva mai. Non lo farà neanche in panchina. La Lazio ha fatto una buona scelta. Rino e molti giocatori biancocelesti – a Frattesi aggiungo anche Gudmundsson – hanno voglia di rivalsa e questo può fare la differenza nella stagione della possibile rinascita”.

Sulle numerose assenze in Lazio Milan

“L’anno scorso, ricordo, alla vigilia della sfida contro la Juve, Sarri si lamentava delle sue assenze. Mi colpì, perché a questi livelli non bisogna mai piangere ma combattere. E in effetti i biancocelesti vinsero quella partita. All’Olimpico ci sarà da divertirsi, ma non verrò allo stadio. Sono nella città più bella del mondo e me la voglio godere. Io ci sono rimasto solo un anno: era un’altra epoca, quella degli scambi tra le società più potenti. Lasciai la Lazio, dopo la Coppa delle Coppe, e andai all’Inter, mica potevo lamentarmi”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP