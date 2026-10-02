Vieri: “Io alla Lazio? Era una squadra forte. Eriksson gestiva tutti alla perfezione”

L’ex attaccante tra le altre della Lazio, Christian Vieri, ha concesso un’intervista ai media presenti al Festival dello Sport a Trento, tra i quali TMW, nella quale ha parlato anche del periodo in biancoceleste.

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Vieri sul periodo alla Lazio

Il miglior Bobo quello alla Lazio o all’Inter?

“Io mi sento sempre forte. La gente non mi conosce e pensa che andassi fuori tutte le sere, ma non era così. Io mi allenavo tanto perché avevo capito che più mi allenavo e meglio stavo. Ero malato per il gol, come Del Piero, Inzaghi, Totti, eravamo tutti degli esauriti, dovevamo fare tutti gol ogni domenica, per forza. Io sapevo che potevo fare gol in ogni momento”.

Cosa ti ha detto Cragnotti dopo aver speso quella cifra per portarti alla Lazio?

“Che dovevamo vincere qualcosa. E infatti abbiamo vinto. Lì mi sono fatto subito male al ginocchio in Coppa Italia, a Cosenza. Sto fuori tre mesi e mezzo, riprendo a giocare davvero a gennaio. Perdiamo lo scudetto l’ultima giornata a Firenze, vinciamo una Coppa delle Coppe con mio gol. Era una squadra forte, davvero forte. Nesta, Mihajlovic, Nedved, Stankovic, Conceicao, Salas, Almeyda, gente di personalità. Squadra spettacolare, vincevamo delle partite senza proprio fare fatica. Eriksson era carinissimo, purtroppo non è più con noi, sapeva gestire tutti alla perfezione”.

Arriva all’Inter per 90 miliardi, dispiaciuto per Cragnotti?

“Un po’ sì, ma io volevo giocare con Ronaldo. Mi chiama Lippi, io vedo il numero e rispondo solo: ‘Arrivo’. E lui: ‘Ok, ciao’. Volevo San Siro e Ronaldo”.

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