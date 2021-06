Virginia Raggi: “Orgogliosi di ospitare alcune gare di Euro2020”

- Advertisement -

Tempo di lettura: < 1 minuto

- Advertisement -

INTERVISTA RAGGI ROMA – Euro2020 sta per iniziare e la gara inaugurale si disputerà in Italia, a Roma. Venerdì sera Italia e Turchia apriranno le danze dell’europeo itinerante allo Stadio Olimpico. In occasione dell’inaugurazione di ‘Casa Azzurri‘, la sindaca della capitale Virginia Raggi, intercettata dai cronisti presenti, si è detta orgogliosa di ospitare un evento di tale importanza.

Le dichiarazioni di Virginia Raggi

“Siamo orgogliosi di ospitare le partite e quella inaugurale degli Europei. E’ un evento che abbiamo aspettato tanto, ci siamo preparati, ci sarà anche il pubblico com’è giusto che sia. La città inaugura, oltre a Casa Azzurri, alcune fan zone all’interno del centro, in modo che i tifosi possano trovare modo di seguire le partite. Non tutti potranno andare allo stadio e potranno fare altre attività: ci saranno campi di calcio a 3, possibilità di ascoltare concerti e conoscere varie curiosità. La città è assolutamente pronta ed è un bel segnale di rinascita dopo il Covid“.