Viviano: “15 milioni per Frattesi? Roba da fare una statua a Marotta e Ausilio”

Intervenuto a Sportium Fun, Viviano ha utilizzato parole molto nette – tra i vari argomenti trattati – per giudicare l’operazione Frattesi-Lazio portata avanti da Ausilio e Marotta: ecco cosa ha dichiarato.

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Le parole di Viviano nell’intervista su Frattesi alla Lazio

“Anche l’operazione Frattesi è una roba da fargli la statua: quindici milioni e il 50% della rivendita per un giocatore che era ormai la nona scelta all’Inter e sono due anni che gioca 10 minuti alla fine”.

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