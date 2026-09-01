INTERVISTE
Viviano: “Gudmundsson alla Lazio? Scelta poco intelligente della Fiorentina”
Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Firenze Viola, tra i vari argomenti ha parlato anche del trasferimento di Albert Gudmundsson alla Lazio. Ecco le sue parole.
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Le parole di Viviano nell’intervista su Gudmundsson alla Lazio
“Sono molto interessato a questa vicenda. La Lazio sta facendo mercato anche grazie alla disponibilità degli altri club. Se il Como, per la Fiorentina, non rappresenta una concorrente diretta, la Lazio potrebbe invece esserlo. Per questo regalare Gudmundsson ai biancocelesti non mi sembrerebbe la scelta più intelligente. Anche l’ipotesi Cancellieri, sinceramente, non mi convince fino in fondo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|2
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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