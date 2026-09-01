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Viviano: “Gudmundsson alla Lazio? Scelta poco intelligente della Fiorentina”

Published

1 ora ago

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Viviano intervista Gudmundsson Lazio

Emiliano Viviano, ex portiere di Serie A, nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Firenze Viola, tra i vari argomenti ha parlato anche del trasferimento di Albert Gudmundsson alla Lazio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Viviano nell’intervista su Gudmundsson alla Lazio

“Sono molto interessato a questa vicenda. La Lazio sta facendo mercato anche grazie alla disponibilità degli altri club. Se il Como, per la Fiorentina, non rappresenta una concorrente diretta, la Lazio potrebbe invece esserlo. Per questo regalare Gudmundsson ai biancocelesti non mi sembrerebbe la scelta più intelligente. Anche l’ipotesi Cancellieri, sinceramente, non mi convince fino in fondo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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