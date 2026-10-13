Vocalelli: “Darsi un obiettivo non è mai un esercizio sbagliato”

Nel suo editoriale su La Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli parla della Lazio e della possibilità di diventare la sorpresa della stagione, dopo l’ottimo avvio in campionato.

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L’editoriale di Vocalelli sulla Lazio come possibile sorpresa della stagione.

“Osservando la classifica, una domanda comincia legittimamente a farsi strada: ma la Lazio in testa con l’Inter, a cosa può ambire? Può davvero rappresentare l’elemento sorpresa e una variante molto scomoda per quelle squadre – dal Napoli alla Roma, dal Como al Milan, dalla Juve all’Atalanta – che sono ripartite dai blocchi con ambizioni dichiarate? L’interrogativo, per la verità, si è rivelato di stretta attualità anche all’interno del club: la società, per bocca del direttore sportivo Fabiani ha parlato apertamente di Europa come traguardo da tagliare; mentre Gattuso, un po’ risentito, ha invitato a non mettere troppa pressione alla squadra. E di conseguenza… all’allenatore.

Posizioni comprensibili, perché ognuno fa il proprio lavoro. Anche se darsi un obiettivo, fissare un traguardo, non è mai un esercizio sbagliato: in qualsiasi azienda c’è una previsione di budget, per poter definire gli obiettivi strategici. Un passo quasi obbligato nel caso specifico della Lazio, che si è impegnata pesantemente per giugno prossimo, acquistando ad esempio Frattesi, Pinamonti e Sutalo con la formula dei prestiti onerosi e riscatti obbligati o con target facilmente raggiungibili. Un rilancio forse dettato anche dal clima di sfiducia che si respirava nell’ambiente in estate e ha consigliato di provare uno scatto in classifica, per non restare (per la terza volta di fila) fuori dal giro internazionale, con la rinuncia ai tanti soldi che questo comporta. Logico dunque che Fabiani si sia anche pubblicamente esposto, richiamando tutti alla massima responsabilità e al massimo impegno”.

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