INTERVISTE
Vocalelli: “Lotito può dire ciò che vuole e i tifosi no?”
Alessandro Vocalelli è intervenuto ai microfoni di Radio Radio soffermandosi sulle ultime dichiarazioni di Lotito rese pubbliche nelle scorse ore.
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Il giudizio di Vocalelli sulle ultime dichiarazioni di Lotito.
“Lotito è libero di dire ciò che vuole, ma i tifosi non lo sono, ma colpevoli di non andare allo stadio? Non capisco questa differenza. I tifosi ora non ci vanno allo stadio, da cosa si deve difendere? Dal Tempo che fa una campagna giornalistica?”.
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