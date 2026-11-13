INTERVISTE
Vucinic: “Temo che Marusic si sia infortunato di nuovo”
Adam Marusic, impegnato con la sua Nazionale del Montenegro, si è fermato ancora, per la terza volta in tre mesi di stagione; Mirko Vucinic, il ct della rappresentativa montenegrina, ha concesso un’intervista per dare un aggiornamento sulle sue condizioni.
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L’intervista a Vucinic sulle condizioni di Adam Marusic
“Mi dispiace molto per l’assenza di Marusic, non sappiamo se il precedente infortunio si sia ripresentato oppure se si tratti di un nuovo problema. Pensiamo che sia più probabile la seconda ipotesi. Mi dispiace aver perso un professionista del suo calibro, un leader della squadra insieme a Jovetic e Savic”.
Il problema muscolare accusato dal laterale biancoceleste in Nazionale lo ha costretto a rientrare anzitempo a Formello.
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