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INTERVISTE

Xavi: “Scelta difficile non convocare Taylor, ma se continua così tornerà presto”

Published

22 minuti ago

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Xavi intervista Taylor Olanda

Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell’Olanda, Xavi ha parlato dell’esclusione del calciatore della Lazio, Kenneth Taylor dalla lista dei convocati.

Leggi anche: Er Faina: “Con il Napoli è mancato molto Zaccagni, Gattuso ha sbagliato alcune scelte”

L’intervista di Xavi su Taylor

“È stata la decisione più difficile. Ora sono rientrati Kluivert e De Jong e abbiamo molti centrocampisti. Avrebbe potuto essere convocato, è sicuramente sotto la nostra lente d’ingrandimento. Se continuerà a giocare su questi livelli, potrà sicuramente tornare”.

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