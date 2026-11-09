INTERVISTE
Xavi: “Scelta difficile non convocare Taylor, ma se continua così tornerà presto”
Intervenuto in conferenza stampa, il ct dell’Olanda, Xavi ha parlato dell’esclusione del calciatore della Lazio, Kenneth Taylor dalla lista dei convocati.
Leggi anche: Er Faina: “Con il Napoli è mancato molto Zaccagni, Gattuso ha sbagliato alcune scelte”
L’intervista di Xavi su Taylor
“È stata la decisione più difficile. Ora sono rientrati Kluivert e De Jong e abbiamo molti centrocampisti. Avrebbe potuto essere convocato, è sicuramente sotto la nostra lente d’ingrandimento. Se continuerà a giocare su questi livelli, potrà sicuramente tornare”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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