Connect with us

INTERVISTE

Zaccagni: “Siamo pronti per iniziare!”

Published

2 ore ago

on

Mattia Zaccagni

Ecco che cosa ha detto capitan Zaccagni, nell’intervista tenuta con Lazio Style Channel e Sport Mediaset prima del calcio d’inizio di Lazio Mantova di Coppa Italia, la sfida che apre la stagione dei biancocelesti.

Leggi anche: “LIVE Lazio Mantova: ecco le formazioni ufficiali

L’intervista a Zaccagni prima di Lazio Mantova di Coppa Italia

“Siamo carichi per iniziare la stagione, con un nuovo mister e nuove energie”. 

“Abbiamo iniziato con delle amichevoli interpretandole nel modo giusto, come fossero ufficiali. Siamo pronti e felici di iniziare, cercando di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi. Io sono in un buonissimo momento, sono contento, ho fatto un’ottima preparazione e sono tranquillo. Sta aumentando il mio stato fisico, sono carico. Frattesi? Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l’ha percepito subito”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Coppa Italia 16/08/2026 · 21:15
Lazio
VS
Mantova
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Amichevole 09/08/2026 · 20:45
Frosinone
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Atalanta 0 0
2 Bologna 0 0
3 Cagliari 0 0
4 Como 0 0
5 Fiorentina 0 0
6 Frosinone 0 0
7 Genoa 0 0
8 Inter 0 0
9 Juventus 0 0
10 Lazio 0 0
11 Lecce 0 0
12 Milan 0 0
13 Monza 0 0
14 Napoli 0 0
15 Parma 0 0
16 Roma 0 0
17 Sassuolo 0 0
18 Torino 0 0
19 Udinese 0 0
20 Venezia 0 0
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI