INTERVISTE
Zaccagni: “Siamo pronti per iniziare!”
Ecco che cosa ha detto capitan Zaccagni, nell’intervista tenuta con Lazio Style Channel e Sport Mediaset prima del calcio d’inizio di Lazio Mantova di Coppa Italia, la sfida che apre la stagione dei biancocelesti.
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L’intervista a Zaccagni prima di Lazio Mantova di Coppa Italia
“Siamo carichi per iniziare la stagione, con un nuovo mister e nuove energie”.
“Abbiamo iniziato con delle amichevoli interpretandole nel modo giusto, come fossero ufficiali. Siamo pronti e felici di iniziare, cercando di dare più soddisfazioni possibili ai nostri tifosi. Io sono in un buonissimo momento, sono contento, ho fatto un’ottima preparazione e sono tranquillo. Sta aumentando il mio stato fisico, sono carico. Frattesi? Il pianeta Lazio lo conosceva già, è un bravissimo ragazzo, si è ambientato in pochi minuti perché questo è un gruppo sano e si vede che stiamo bene insieme. Lui l’ha percepito subito”.
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