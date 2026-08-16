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COPPA ITALIA

Zaccagni: “Inaccettabile perdere una partita così, facciamoci un esame di coscienza”

Published

46 minuti ago

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Zaccagni intervista Lazio Mantova Coppa Italia agosto 2026

Il capitano dei biancocelesti, Mattia Zaccagni, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposto alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Zaccagni a LSR nell’intervista postpartita di Lazio Mantova

Abbiamo preso un pugno in faccia. Siamo dispiaciuti, abbiamo lavorato benissimo in questo mese e mezzo, speravamo di iniziare a raccogliere qualcosa. Siamo partiti male, abbiamo sbagliato molto. Dobbiamo essere più coraggiosi, rischiare di più in campo. È andata male, domani analizzeremo la partita, poi ripartiremo per l’inizio del campionato.

È una questione tattica? Qui la questione tattica non c’entra niente, anche se venivamo da un sistema completamente diverso. Ma in allenamento avevamo preparato cose diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto stasera. Dobbiamo farci un’esame di coscienza, non è possibile perdere una partita del genere. Rimboccarci le maniche in settimana, perché inizia il campionato.

Di cosa abbiamo bisogno? Fino a prima della partita, ti avrei risposto di nulla. Stavamo bene, ci stavamo allenando alla grande, c’è una buona alchimia nel gruppo. Quest’inciampo non ci deve buttare giù. Dobbiamo ripartire al più presto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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