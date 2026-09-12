Zaccagni: “Brucia perché stavamo sopra 2-0, ma siamo soddisfatti”

Il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni, al termine della partita dell’Olimpico contro il Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattia Zaccagni a Dazn nell’intervista postpartita di Lazio Milan

“Stasera abbiamo visto due partite differenti tra i due tempi. Nel primo tempo abbiamo fatto un calcio di alto livello, abbiamo schiacciato, abbiamo avuto tante occasioni. Anche per chiudere definitivamente la partita abbiamo avuto le occasioni. Nel secondo tempo forse ci siamo abbastati un po’ troppo, anche perché eravamo un po’ sulle gambe. Avevamo dato un po’ troppo nel primo tempo, però siamo soddisfatti, siamo contenti. È logico che brucia perché stavamo 2-0 ed è una partita che potevi benissimo portare a casa se stavamo più attenti in certe occasioni”.

Sull’impatto dell’assenza dei tifosi

“Ce lo siamo detti subito nello spogliatoio a fine partita che forse se avevamo quella spinta in più magari il gol nella difficoltà non lo subivamo. Però non attacchiamoci a queste cose perché sappiamo benissimo la situazione e potevamo fare di più comunque.”

Su Gattuso

“Il mister lo conosciamo sia noi da dentro che voi da fuori come persona. È una persona di cuore che ti fa star bene, che crea le giuste condizioni per fare bene e noi di questo ne siamo contenti e lo stiamo portando in campo. Quindi è tutto più facile e dobbiamo continuare su questa strada qua. Noi lo vediamo anche durante la settimana che fa il torello con noi, quindi queste cose le vediamo spesso”.

Le parole di Mattia Zaccagni a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Milan

“Il pareggio è giusto, abbiamo fatto un primo tempo perfetto: li abbiamo schiaccianti fisicamente e tecnicamente e creato tanto. Soddisfatti a pieno per il primo tempo, meno del secondo dove ci siamo abbassati troppo forse per stanchezza. Peccato perché secondo me si poteva sul 2-1 stringere i denti e chiudersi e soffrire di più e tenere la partita sul 2-1. Siamo stati bravi sul 2-2 a non perderla perché potevamo anche perderla”.

Sulla gestione

“Sta nella maturità della squadra e dei singoli, è molto importante gestire i momenti della partita. Abbiamo tanti giovani in campo, ci sta. È un percorso che stiamo facendo, siamo contenti. Stiamo facendo bene e stiamo lavorando col sorriso, questo è importante”.

Sul Venezia

“Venezia? Ho visto tante partite del Venezia, è una buonissima squadra ha ottime individualità. Attacca bene la profondità e ha giocatori molto fisici e veloci, bisogna preparare molto bene la gara”.

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