Zaccagni: “Che emozione le 200 partite! Ora testa alla Juve”

L’intervista post partita di Mattia Zaccagni, tra i protagonisti di Lazio-Monza: ecco cosa ha detto al termine della settima gara della Serie A 2026/2027.

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Le parole di Zaccagni nell’intervista per DAZN su Lazio-Monza

“Una grande emozione raggiungere le 200 partite, ho fatto un grande percorso con questa maglia ma non è un punto di arrivo ma di partenza. Ci stiamo divertendo e c’è entusiasmo, siamo contenti. Oggi i tre punti erano importanti ma dobbiamo concentrarci e rimanere sempre in partita. Il nostro top significa migliorare le prestazioni partita dopo partita provando a giocarcela contro le squadre migliori del campionati. Il prossimo sarà un bel test (contro la Juventus, ndr)”.

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