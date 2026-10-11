INTERVISTE
Zaccagni: “Che emozione le 200 partite! Ora testa alla Juve”
L’intervista post partita di Mattia Zaccagni, tra i protagonisti di Lazio-Monza: ecco cosa ha detto al termine della settima gara della Serie A 2026/2027.
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Le parole di Zaccagni nell’intervista per DAZN su Lazio-Monza
“Una grande emozione raggiungere le 200 partite, ho fatto un grande percorso con questa maglia ma non è un punto di arrivo ma di partenza. Ci stiamo divertendo e c’è entusiasmo, siamo contenti. Oggi i tre punti erano importanti ma dobbiamo concentrarci e rimanere sempre in partita. Il nostro top significa migliorare le prestazioni partita dopo partita provando a giocarcela contro le squadre migliori del campionati. Il prossimo sarà un bel test (contro la Juventus, ndr)”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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