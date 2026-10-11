Connect with us

INTERVISTE

Zaccagni: “Che emozione le 200 partite! Ora testa alla Juve”

Published

42 minuti ago

on

Intervista Zaccagni post Lazio Monza Serie A 2026

L’intervista post partita di Mattia Zaccagni, tra i protagonisti di Lazio-Monza: ecco cosa ha detto al termine della settima gara della Serie A 2026/2027.

LEGGI ANCHE: Noslin: “Siamo un gruppo compatto e in campo si vede”

Le parole di Zaccagni nell’intervista per DAZN su Lazio-Monza

“Una grande emozione raggiungere le 200 partite, ho fatto un grande percorso con questa maglia ma non è un punto di arrivo ma di partenza. Ci stiamo divertendo e c’è entusiasmo, siamo contenti. Oggi i tre punti erano importanti ma dobbiamo concentrarci e rimanere sempre in partita. Il nostro top significa migliorare le prestazioni partita dopo partita provando a giocarcela contro le squadre migliori del campionati. Il prossimo sarà un bel test (contro la Juventus, ndr)”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI