Zaccagni: “Il gol mi serviva. Ecco in cosa mi hanno sorpreso Gattuso e la squadra”

Il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, al termine della partita del Penzo contro il Venezia, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Zaccagni nell’intervista postpartita di Venezia Lazio

“Il gol? Mi serviva, lo sentivo nell’aria. Sono contento per questa vittoria, c’è da fare i complimenti al Venezia, ci ha messo in difficoltà. Siamo rimasti uniti, siamo rimasti compatti. Buonissimo risultato. Classifica? È presto per parlare, adesso c’è questa sosta, riposiamo un attimo e poi ripartiamo più forti di prima. Cosa mi ha sorpreso di questo avvio? La positività che abbiamo dentro, la felicità che abbiamo di allenarci, far fatica, nonostante ci sia una situazione difficile da sopportare”.

Le parole di Zaccagni a Dazn nell’intervista post di Venezia Lazio

“Sono contentissimo, mi serviva ma di più i 3 punti. Era una partita importante, preparata con l’intensità giusta. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo. Per dare continuità a quello che stiamo facendo dalla prima giornata, vogliamo giocare ogni partita come stiamo facendo.

Se questa Lazio ringhia? Quello che ha detto è vero, vuole concentrazione e intensità ma poi quando stiamo nella metà campo avversaria abbiamo qualità e ci stiamo divertendo a farlo. Nazionale? È sempre un obiettivo quello, va bene così e adesso abbiamo questi giorni per riposarci e partire più forti di prima”.

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