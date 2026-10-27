INTERVISTE
Zaccagni: “Oggi sembrava di giocare in casa. Primo posto? Guardiamo partita per partita”
Il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida vinta contro il Sassuolo per 2-6.
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Le parole di Zaccagni nell’intervista post Sassuolo-Lazio
“Il primo gol in Serie A l’ho fatto in questo stadio, nella stessa porta di questa sera. Quali emozioni? È stato un percorso bellissimo. Sono cresciuto anno dopo anno, sono felice di essere arrivato a questi livelli. Siamo veramente contenti di come abbiamo iniziato questa stagione. Esultanza? Per mio zio, che non sta passando un bel momento. Però ne uscirà sicuramente. Tifosi? Sembrava di giocare in casa, quando abbiamo loro, le gambe sono più leggere, in casa mancano, gliel’ho detto anche stasera. Noi sappiamo ciò che pensano e andamo avanti così. Primo posto in classifica? Conta poco, il campionato è appena iniziato. Guardiamo partita per partita e vediamo le soddisfazioni che possiamo toglierci”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|9
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|4
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|8
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|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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