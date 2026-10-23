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INTERVISTE

Zago: “La rosa della Lazio non è all’altezza”

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3 ore ago

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Zago intervista Lazio scudetto

L’ex difensore della Roma, Antônio Carlos Zago, ha concesso un’intervista comparsa sulle colonne de Il Tempo nel corso della quale ha tracciato le sue favorite per la lotta scudetto: secondo lui, la Lazio non ha la forza per competere con Roma e Inter.

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Le parole di Zago nell’intervista sulle possibilità della Lazio di competere per lo scudetto

“La Roma è una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
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