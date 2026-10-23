Zago: “La rosa della Lazio non è all’altezza”

L’ex difensore della Roma, Antônio Carlos Zago, ha concesso un’intervista comparsa sulle colonne de Il Tempo nel corso della quale ha tracciato le sue favorite per la lotta scudetto: secondo lui, la Lazio non ha la forza per competere con Roma e Inter.

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Le parole di Zago nell’intervista sulle possibilità della Lazio di competere per lo scudetto

“La Roma è una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter”.

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