INTERVISTE
Zago: “La rosa della Lazio non è all’altezza”
L’ex difensore della Roma, Antônio Carlos Zago, ha concesso un’intervista comparsa sulle colonne de Il Tempo nel corso della quale ha tracciato le sue favorite per la lotta scudetto: secondo lui, la Lazio non ha la forza per competere con Roma e Inter.
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Le parole di Zago nell’intervista sulle possibilità della Lazio di competere per lo scudetto
“La Roma è una squadra forte in ogni reparto e, insieme all’Inter, è la favorita per lo scudetto. La Lazio sta facendo bene, ma non ha una rosa all’altezza. Tutte le altre, dal Milan alla Juventus, non le reputo al livello di Roma e Inter”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
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|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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