Lazio Women, Zanoli: “Vogliamo sorprendere quest’anno”

L’esordio in campionato della Lazio Women è terminato 0-0, pari contro il Parma per le biancocelesti che hanno dunque dato il via alla stagione: nel post partita la calciatrice Martina Zanoli ha rilasciato un’intervista per i canali ufficiali del club.

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Le parole di Zanoli nell’intervista post Lazio Women-Parma

“Sicuramente c’è un po’ di rammarico, volevamo portare a casa la vittoria tra le mure amiche davanti ai nostri tifosi alla prima di campionato. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo avuto tante occasioni che non siamo riuscite a concretizzare. Ma sono contenta dell’atteggiamento messo in campo, per quanti resti il rammarico”.

Zanoli sul gruppo

“Era necessario partire bene, ma sono molto fiduciosa di questo gruppo. Gruppo nuovo e nuovo ciclo, siamo rimaste in poche dall’anno scorso ma ho avuto fiducia sin dal primo momento, da quando ho conosciuto le nuove compagne. Siamo un gruppo nuovo, molto giovane, dobbiamo continuare a lavorare come sempre fatto sin dal ritiro. Dobbiamo mettere benzina nelle gambe, trovarci in campo per riuscire a sorprendere quest’anno. Adesso abbiamo una settimana importante in cui lavorare e guardare gli errori fatti durante il match per provare a migliorare giorno dopo giorno”.

Zanoli sull’infortunio

“Sono rientrata dall’infortunio dopo essere rimasta ai box lo scorso anno. Ora sto bene, ho tanto entusiasmo e finire ogni allenamento è come una vittoria. Voglio aiutare la squadra riprendere la fiducia in me stessa e aiutare le compagne. Il mio primo obiettivo è questo: fare bene, aiutare e portare la Lazio dove merita. Poi ovviamente il sogno di ogni calciatrice è la Nazionale: lo porto dentro da quando sono piccola e continuerò a far bene e dare il massimo in allenamento e partita. Se arriverà la chiamata sarò la persona più felice del mondo. Ma per ora penso a far bene alla Lazio e a portare avanti questo gruppo”.

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