INTERVISTE
Zauri: “Gattuso uomo di valori, Lazio lassù con merito”
Intervista a tema Lazio per l’ex calciatore biancoceleste Luciano Zauri: parole al miele nei confronti di Gennaro Gattuso da parte dell’ex difensore: ecco cosa ha detto su TMW.
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Le parole di Gattuso nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Sta giocando con grande entusiasmo. Stanno arrivando i risultati. Mi era dispiaciuto per Gattuso, ha valori veri: sacrificio e spogliatoio. Sono contento che stia ottenendo risultati. Questa Lazio merita di stare lassù. Come il Como, che darà filo da torcere alle altre big”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
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|Como
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|10
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|10
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|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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