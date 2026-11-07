Zauri: “Gattuso uomo di valori, Lazio lassù con merito”

Intervista a tema Lazio per l’ex calciatore biancoceleste Luciano Zauri: parole al miele nei confronti di Gennaro Gattuso da parte dell’ex difensore: ecco cosa ha detto su TMW.

LEGGI ANCHE: Infortunio Zaccagni, Gattuso fa il punto: ecco come sta il capitano

Le parole di Gattuso nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Sta giocando con grande entusiasmo. Stanno arrivando i risultati. Mi era dispiaciuto per Gattuso, ha valori veri: sacrificio e spogliatoio. Sono contento che stia ottenendo risultati. Questa Lazio merita di stare lassù. Come il Como, che darà filo da torcere alle altre big”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP