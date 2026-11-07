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INTERVISTE

Zauri: “Gattuso uomo di valori, Lazio lassù con merito”

Published

5 ore ago

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Zauri intervista Lazio Gattuso

Intervista a tema Lazio per l’ex calciatore biancoceleste Luciano Zauri: parole al miele nei confronti di Gennaro Gattuso da parte dell’ex difensore: ecco cosa ha detto su TMW.

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Le parole di Gattuso nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Sta giocando con grande entusiasmo. Stanno arrivando i risultati. Mi era dispiaciuto per Gattuso, ha valori veri: sacrificio e spogliatoio. Sono contento che stia ottenendo risultati. Questa Lazio merita di stare lassù. Come il Como, che darà filo da torcere alle altre big”.

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