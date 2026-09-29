Zauri: “La Lazio mi ha cambiato la vita”

Luciano Zauri, ex difensore biancoceleste, ha raccontato la Lazio cragnottiana e l’inizio dell’era Lotito in un’intervista pubblicata oggi sulle colonne de La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole.

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Le parole di Zauri nell’intervista sulla Lazio e sull’inizio dell’era Lotito

“La Lazio mi ha cambiato la vita. Ho vissuto l’ultima fase cragnottiana e poi la ricostruzione con Lotito. Ricordo il primo giorno a Formello: Stam, Stankovic, Peruzzi, Couto, Inzaghi, Mihajlovic. Feci fatica a dire “buongiorno”, vigevano rispetto e scherzi. Si scommetteva su tutto: dal fare 50 palleggi con lo stinco o farne altri trenta con la palla medica. Sinisa puntava il pieno della Ferrari sulle punizioni. Nessuno riusciva a batterlo”.

Sull’inizio dell’era Lotito

“Nell’estate 2004 ci ritrovammo in dieci. Avevamo appena vinto la Coppa Italia, andammo in Giappone in tournée con dozzine di giocatori della Prima-vera. Una volta tornati conoscemmo Lotito: aveva tre telefoni e rispondeva a tutti, non so come facesse. Andavo di notte a Villa San Sebastiano per discutere il rinnovo. Il suo autista mi veniva a prendere con l’auto blindata. Mia moglie Vanessa, sospettosa, chiedeva lumi: “Amore, vado a discutere il contratto”. Tutto vero”.

Sul compagno più iconico

“Diversi. Di Canio ci faceva vedere “Braveheart” prima del derby, poi Klose. Lo invitai a Pescina insieme a Marchetti e Candreva. Da me si usa uccidere il maiale, è una tradizione. Lui si presentò con gli stivali, i jeans e quant’altro, pensando che dovesse ammazzarlo lui: “Forse hai capito male, Miro…”. Mi spiegò che nel suo paesino era un’usanza”.

Su Lazio-Fiorentina

“Un gesto di cui non vado fiero: tolsi il pallone dalla porta con la mano. Quando andai a Firenze i tifosi fecero uno striscione ironico: “Sei venuto a darci una mano?”. Arrivammo quarti. Anche li, dozzine di scherzi. Vargas si divertiva a buttare in piscina Semioli”.

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