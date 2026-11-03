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INTERVISTE

Zauri promuove la Lazio: “Mi ricorda l’era Delio Rossi, sognare in grande è lecito”

Published

11 minuti ago

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Zauri intervista Lazio Gattuso 3 novembre

L’ex calciatore biancoceleste, Luciano Zauri ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb Radio, commentando il lavoro della Lazio di Gattuso in queste prime giornate di Serie A.

Leggi anche: De Cosmi: “Lazio di Gattuso come Zeman? No, somiglia più a quella di Pioli”

L’intervista di Zauri sulla Lazio di Gattuso

“Mi ricorda quando raggiungemmo la Champions anche senza grandi nomi con Delio Rossi allenatore. Con poche chiacchiere abbiamo costruito una grande stagione. Chi mi sta meravigliando? Belahyane. Ha trovato un’idea in mezzo al campo, dopo che alla Lazio non si era espresso ad alti livello. Ha grande qualità e personalità nelle due fasi, sta rubando l’occhio. L’augurio è che possa arrivare nell’Europa che conta. È chiaro che ora si sogni in grande e la qualificazione in Champions sarebbe meritata per quello che ha mostrato fino a questo momento. Aggiungo poi che per il tifoso sarebbe giusto godere di questa situazione alla stadio, ma lì conosciamo bene la storia”. 

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