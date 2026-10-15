Zauri: “Lazio prima? Merito di società, tecnico e calciatori. L’Europa può essere un obiettivo”

L’ex calciatore della Lazio Luciano Zauri ha concesso un’intervista ai microfoni di news.superscommesse.it, nella quale ha toccato tanti temi inerenti i club nei quali ha militato, inclusi i biancocelesti.

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Il pensiero di Zauri sulla Lazio

Lazio prima in classifica, influiscono di più le scelte di mercato di Fabiani o il lavoro di Gattuso?

“Credo che sia un po’ tutto quello che hai detto. Alla fine, quando le cose vanno bene, credo sia merito un po’ di tutte le componenti. Sicuramente, il dispiacere è quello di non avere i tifosi che possano condividere il momento con la squadra in questo momento, però i meriti in questo momento vanno dati alla società, all’allenatore e ai calciatori.”

Dove può arrivare questa Lazio?

“Credo che sia presto per dirlo, non bisogna assolutamente illudersi. Non è stata costruita per raggiungere la Champions League probabilmente, però stanno facendo bene, non hanno il doppio impegno se non la Coppa Italia, quindi credo che verso gennaio-febbraio si potrà dire qualcosa in più. In questo momento, però, un piazzamento in Europa, anche magari in Europa League, può essere un obiettivo.”

Gattuso ha paragonato Tavares a Nuno Mendes, può giocare a certi livelli?

“Allora, il Nuno Tavares della prima stagione è molto simile a questo, la differenza è che adesso il percorso italiano lo ha aiutato un pochettino a migliorare la fase difensiva. E quindi credo che sia un giocatore proiettato a questi livelli altissimi, quindi grandissime squadre del palcoscenico europeo. Ovviamente la continuità poi dirà se ci avremo visto giusto o meno, però è un giocatore dalle potenzialità enormi, visto anche il ruolo, perché di esterni bassi non ne esistono più.”

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