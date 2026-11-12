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INTERVISTE

Zazzaroni: “La Lazio tornerà in Europa. Champions? Vedremo”

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4 ore ago

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Zazzaroni intervista Lazio Europa

Ivan Zazzaroni ha parlato ancora una volta della Lazio e questa volta lo ha fatto in un’intervista per TMW Radio: per lui i biancocelesti torneranno certamente in Europa.

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Le parole di Zazzaroni nell’intervista sulla Lazio in Europa

“Vedo squadre che giocano verticale e fanno bene, e c’è anche la Lazio. È una che gioca. La Lazio andrà in Europa, poi vedremo se sarà anche la Champions. Per ora ha fatto una cosa strepitosa. Se passa il derby, anche emotivamente, perché la squadra ci crede, vedremo. Gattuso? Non ha mai fatto un campionato così importante, qui ha trovato le condizioni per lui. Ha lavorato molto anche dal punto di vista tattico e vedo una squadra che vuole giocare. Lui era un grande difensivista, oggi invece aggiunge qualcosa avanti”

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