INTERVISTE
Zazzaroni: “Lazio da nono-decimo posto, ma sul mercato mi ha sorpreso”
Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervistato sulle frequenze della radio di TMW, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio e del mercato fatto da Lotito e Fabiani. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Rambaudi: “Fabiani è stato bravo, mercato buono. Doekhi? Non dà grande affidabilità”
Le parole di Zazzaroni nell’intervista sul mercato della Lazio
“Mi ha sorpreso, sono arrivati tre giocatori meglio di quelli che c’erano. Pinamonti è un centravanti buono, Gudmundsson ha qualità, Frattesi è uno dei centrocampisti che fa più gol con i suoi inserimenti. Dietro ho qualche perplessità, è una squadra da nono-decimo posto“.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|6
|2
|2
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|6
|2
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|Milan
|6
|2
|4
|Juventus
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|2
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|6
|2
|6
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|6
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|0
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|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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