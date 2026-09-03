Zazzaroni: “Lazio da nono-decimo posto, ma sul mercato mi ha sorpreso”

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervistato sulle frequenze della radio di TMW, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio e del mercato fatto da Lotito e Fabiani. Ecco le sue parole.

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Le parole di Zazzaroni nell’intervista sul mercato della Lazio

“Mi ha sorpreso, sono arrivati tre giocatori meglio di quelli che c’erano. Pinamonti è un centravanti buono, Gudmundsson ha qualità, Frattesi è uno dei centrocampisti che fa più gol con i suoi inserimenti. Dietro ho qualche perplessità, è una squadra da nono-decimo posto“.

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