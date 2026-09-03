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INTERVISTE

Zazzaroni: “Lazio da nono-decimo posto, ma sul mercato mi ha sorpreso”

Published

3 ore ago

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Zazzaroni intervista Lazio mercato

Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, intervistato sulle frequenze della radio di TMW, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio e del mercato fatto da Lotito e Fabiani. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Rambaudi: “Fabiani è stato bravo, mercato buono. Doekhi? Non dà grande affidabilità”

Le parole di Zazzaroni nell’intervista sul mercato della Lazio

Mi ha sorpreso, sono arrivati tre giocatori meglio di quelli che c’erano. Pinamonti è un centravanti buono, Gudmundsson ha qualità, Frattesi è uno dei centrocampisti che fa più gol con i suoi inserimenti. Dietro ho qualche perplessità, è una squadra da nono-decimo posto“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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