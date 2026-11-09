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INTERVISTE

Zazzaroni: “Lazio meglio del Napoli nel primo tempo. Ho visto cose spaventose”

Published

47 minuti ago

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Zazzaroni intervista Napoli Lazio

Intervista in diretta su Radio Kiss Kiss per il giornalista Ivan Zazzaroni che è tornato sul match tra Napoli e Lazio del Maradona.

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“Nel primo tempo, meglio la Lazio. Nella seconda frazione di gioco il Napoli si è lasciato preferire. Ho visto delle cose spaventose, assurde, certi errori di Beukema davvero clamorosi. Di chi è la colpa del cattivo avvio di stagione del Napoli? Di Massimiliano Allegri? Va bene, diamo a lui ogni responsabilità, anche se piove, ma non è così. Ci sono dei limiti evidenti, ma con il ritorno di calciatori come Neres, Alisson, Buongiorno e tanti altri le cose sono destinate certamente a migliorare per gli azzurri?”.

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