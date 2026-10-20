Connect with us

INTERVISTE

Zenga: “Tavares completamente ritrovato da Gattuso”

Published

5 ore ago

on

Zenga Intervista Tavares Gattuso

Walter Zenga durante la trasmissione L’Originale di Sky Sport ha elogiato il lavoro di Gattuso dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus. L’ex portiere ha riconosciuto come merito dell’allenatore quello di aver ritrovato e messo al centro del progetto giocatori che l’anno scorso sembravano persi. Uno su tutti il portoghese Nuno Tavares.

Leggi anche: Sutalo intuizione di lusso: l’Ajax voleva 14 mln, poi il prestito. In estate spesi 16 mln cash

Le parole di Walter Zenga nell’intervista su Gattuso e Tavares

C’è da sottolineare che Gattuso ha recuperato dei giocatori come Tavares, che sembra completamente differente da quello dell’anno scorso. La campagna acquisti che hanno fatto, pur senza grandi finanze, ha portato dei giocatori che sono complementari tra di loro. E poi ricordate che non ci sono i tifosi allo stadio. Sulla metamorfosi dei giocatori dico Mandas e Tavares, la più elevata è quella del portoghese“.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI