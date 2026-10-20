Zenga: “Tavares completamente ritrovato da Gattuso”

Walter Zenga durante la trasmissione L’Originale di Sky Sport ha elogiato il lavoro di Gattuso dopo la vittoria della sua Lazio contro la Juventus. L’ex portiere ha riconosciuto come merito dell’allenatore quello di aver ritrovato e messo al centro del progetto giocatori che l’anno scorso sembravano persi. Uno su tutti il portoghese Nuno Tavares.

Leggi anche: Sutalo intuizione di lusso: l’Ajax voleva 14 mln, poi il prestito. In estate spesi 16 mln cash

Le parole di Walter Zenga nell’intervista su Gattuso e Tavares

“C’è da sottolineare che Gattuso ha recuperato dei giocatori come Tavares, che sembra completamente differente da quello dell’anno scorso. La campagna acquisti che hanno fatto, pur senza grandi finanze, ha portato dei giocatori che sono complementari tra di loro. E poi ricordate che non ci sono i tifosi allo stadio. Sulla metamorfosi dei giocatori dico Mandas e Tavares, la più elevata è quella del portoghese“.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP