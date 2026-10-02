CALCIOMERCATO LAZIO
Zhegrova: “Ho scelto di rimanere perché amo la Juve”
In estate, Edon Zhegrova è stato accostato anche alla Lazio; alla fine, però, il kosovaro è rimasto alla Juventus, nonostante sia stato escluso da Spalletti dalla lista dell’Europa League e si sia parlato moltissimo di lui durante il calciomercato: in un’intervista rilasciata a SportMediaset, l’esterno ha spiegato il motivo per cui non ha lasciato il club bianconero.
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L’intervista di Zhegrova sul calciomercato
“Sono davvero felice di essere alla Juventus, è un grande club e non posso che essere contento di compagni, società, mister e tutta la squadra. Per me è un privilegio farne parte, darò il meglio di me stesso ogni volta che scenderò in campo. Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
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|5
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|5
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|2
|5
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|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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