Zhegrova: “Ho scelto di rimanere perché amo la Juve”

In estate, Edon Zhegrova è stato accostato anche alla Lazio; alla fine, però, il kosovaro è rimasto alla Juventus, nonostante sia stato escluso da Spalletti dalla lista dell’Europa League e si sia parlato moltissimo di lui durante il calciomercato: in un’intervista rilasciata a SportMediaset, l’esterno ha spiegato il motivo per cui non ha lasciato il club bianconero.

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L’intervista di Zhegrova sul calciomercato

“Sono davvero felice di essere alla Juventus, è un grande club e non posso che essere contento di compagni, società, mister e tutta la squadra. Per me è un privilegio farne parte, darò il meglio di me stesso ogni volta che scenderò in campo. Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose”.

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