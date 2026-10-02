Connect with us

CALCIOMERCATO LAZIO

Zhegrova: “Ho scelto di rimanere perché amo la Juve”

Published

16 minuti ago

on

Zhegrova intervista calciomercato

In estate, Edon Zhegrova è stato accostato anche alla Lazio; alla fine, però, il kosovaro è rimasto alla Juventus, nonostante sia stato escluso da Spalletti dalla lista dell’Europa League e si sia parlato moltissimo di lui durante il calciomercato: in un’intervista rilasciata a SportMediaset, l’esterno ha spiegato il motivo per cui non ha lasciato il club bianconero.

Leggi anche: “De Giorgio: “Giocare contro la Lazio è un onore

L’intervista di Zhegrova sul calciomercato

“Sono davvero felice di essere alla Juventus, è un grande club e non posso che essere contento di compagni, società, mister e tutta la squadra. Per me è un privilegio farne parte, darò il meglio di me stesso ogni volta che scenderò in campo. Amo questo club e voglio raggiungere qualcosa di grande. Quando mi hanno acquistato ero davvero felice, non volevo lasciarla in questo modo. Sono voluto rimanere e ora voglio fare grandi cose”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI