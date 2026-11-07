INTERVISTE
Zoff: “Vi racconto chi erano Chinaglia e Gascoigne”
Dino Zoff ha rilasciato un’intervista a Repubblica dove ha parlato di svariati episodi e personaggi, tra cui anche Giorgio Chinaglia e Paul “Gazza” Gascoigne, ricordati con tanto affetto.
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L’intervista a Zoff su Chinaglia, Gascoigne e la Lazio
“In Germania dormivo proprio con Giorgio. In campo era straordinariamente generoso, fuori strambo, e spesso sopra le righe. In definitiva era un uomo molto buono. Mi capitava di insultarlo a morte, ma senza alcun risultato”.
“Un anno, mentre facevamo la naja, trascorremmo una settimana di campeggio insieme ad altri militari. Era una situazione ludica e non c’erano trincee da assaltare. Ma a Giorgio avevano dato i gradi di caporale e sembrava di essere al cinema. Non interpretava un ruolo: era il ruolo stesso”.
Zoff su Gascoigne
“Una sera, siamo in ritiro, viene da me e nel suo italiano improbabile mi dice: ‘Io andare a casa’. Voleva correre dalla sua ragazza e provo a spiegargli che non è il caso. Parole al vento. Il giorno dopo, mentre mangiamo con la squadra, intuisco una figura oltre il vetro: ‘Mister, io sapere tu bisogno di me, io arrivato, ma non fatto in tempo a vestire’. Era completamente nudo”.
“Lo mandai a casa, ma mi costò. Lo avrei fatto giocare perché gli artisti, comunque, si ammirano, non si giudicano. Gascoigne era un talento incredibile e un uomo che commuoveva e inteneriva. Gli ho voluto molto bene”.
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