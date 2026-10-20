Zoff: “La Lazio fa cose straordinarie con naturalezza. Giusto alimentare le speranze”

In un’intervista apparsa sulle colonne del Corriere della Sera, Dino Zoff ha espresso il suo entusiasmo per l’ottimo avvio di campionato della Lazio di Gattuso, condito con il primo posto in classifica: ecco le sue parole.

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Le parole di Zoff nell’intervista sulla Lazio e su Gattuso

“La Lazio sta facendo cose apparentemente straordinarie, ma se le fa con questa naturalezza significa che ha i mezzi per farle. Proprio la facilità con cui i biancocelesti riescono a ottenere questi risultati fa ben sperare per il futuro. Io sono convinto che questa squadra possa ambire all’Europa”.

Su Gattuso

“Gattuso ha dato un contributo notevole: con lui la Lazio ha guadagnato in vigore, forza ma anche tranquillità. Il gioco è bello, i numeri sono numeri e in questo momento, fra un record e l’altro, ci raccontano che sta svolgendo un lavoro eccezionale. Fino a quando si può sognare, è giusto che il tecnico alimenti le speranze dei suoi ragazzi e della gente. Dei biancocelesti mi piace anche il fatto che ogni partita ci sia un migliore in campo diverso. Ognuno dà il proprio contributo”.

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