Zoma: “Sono migliorato tanto grazie a Klose”

Roberto Mancini per la sfida contro il Belgio ha fatto esordire Mohamed Ali Zoma, attaccante del Norimberga: ecco le parole del giovane nell’intervista a SkySport, nella quale parla del suo rapporto con Miroslav Klose.

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L’intervista di Zoma su Klose

“Quanto è stato importante che Klose fosse ad allenare il Norimberga? Tanto. Prima di venire qua ci avevo parlato e ha influito nella scelta: dato che parla italiano, mi ha aiutato tantissimo sia dentro che fuori dal campo. E sono migliorato grazie a lui”.

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