Connect with us

LAZIO PRIMAVERA

Lazio, Primavera in campo alle 15 contro il Cesena

Published

2 ore ago

on

Aquila

La Lazio di mister Punzi affronterà il Cesena per la quarta giornata del campionato Primavera 1, i biancocelesti cercano il riscatto dopo la sconfitta in extremis contro il Parma.

LEGGI ANCHE: Infortunio Doekhi, l’olandese si è operato: il comunicato della Lazio

Per la quarta giornata del campionato Primavera 1 la Lazio sfida il Cesena.

Ancora permane l’amarezza per la gara persa in extremis contro il Parma nel turno precedente del campionato Primavera 1. La Lazio avrà modo di riscattarsi a partire dalle 15 contro il Cesena. L’obiettivo dei ragazzi di Punzi è restare agganciati alle prime posizioni.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI