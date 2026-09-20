Primavera, Eone: “Il gol contro la Juve? Ho sentito il pallone, ci ho messo la testa ed è andata bene”

L’autore del pareggio nella partita contro la Juventus, della Lazio Primavera, Emmanuel Eone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club.

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L’intervista di Emmanuel Eone dopo Lazio Juventus Primavera

“È stata una partita dura contro una squadra forte tatticamente e tecnicamente, è importante non aver perso in casa e dobbiamo continuare così. Il gol? Ho sentito il pallone, da centravanti, ci ho messo la testa ed è andata bene. Con i compagni di reparto lavoriamo in allenamento per scambiarci sempre la posizione. Mi sto trovando molto bene, sono in una squadra che è come una famiglia”.

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