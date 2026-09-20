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INTERVISTE

Primavera, Eone: “Il gol contro la Juve? Ho sentito il pallone, ci ho messo la testa ed è andata bene”

Published

6 minuti ago

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Formello

L’autore del pareggio nella partita contro la Juventus, della Lazio Primavera, Emmanuel Eone, ha rilasciato un’intervista ai microfoni ufficiali del club.

Leggi anche: Primavera, Pannozzo: “Grande prestazione contro la Juventus, fanno piacere i complimenti del mister”

L’intervista di Emmanuel Eone dopo Lazio Juventus Primavera

“È stata una partita dura contro una squadra forte tatticamente e tecnicamente, è importante non aver perso in casa e dobbiamo continuare così. Il gol? Ho sentito il pallone, da centravanti, ci ho messo la testa ed è andata bene. Con i compagni di reparto lavoriamo in allenamento per scambiarci sempre la posizione. Mi sto trovando molto bene, sono in una squadra che è come una famiglia”.

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7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
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10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
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15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
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