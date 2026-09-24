LAZIO PRIMAVERA
Kovac, dopo l’esordio la convocazione con la Slovenia U19
Dopo aver debuttato con la maglia della Lazio Primavera contro la Juventus, Blaz Kovac è stato convocato dal commissario tecnico della Slovenia U19 per gli impegni che lo sottrarranno dalla disponibilità di Punzi fino al 4 ottobre.
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Il talento classe 2009 Blaz Kovac convocato dalla Slovenia U19
Blax Kovac prepara le valigie e vola in Slovenia a seguito della convocazione da parte della Nazionale Under 19 slovena. Il CT Muamer Vugdalić ha deciso di chiamare anche il talento diciassettenne della Lazio Primavera per affrontare le sfide contro Emirati Arabi Uniti, Isole Faroe e Qatar della Slovenia Nations Cup 2026, che si svolgeranno fra il 28 settembre e il 4 ottobre. Dunque, potrà fare ritorno a Formello, a disposizione di mister Punzi.
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