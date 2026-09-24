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LAZIO PRIMAVERA

Kovac, dopo l’esordio la convocazione con la Slovenia U19

Published

6 ore ago

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Kovac convocato Slovenia U19

Dopo aver debuttato con la maglia della Lazio Primavera contro la Juventus, Blaz Kovac è stato convocato dal commissario tecnico della Slovenia U19 per gli impegni che lo sottrarranno dalla disponibilità di Punzi fino al 4 ottobre.

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Il talento classe 2009 Blaz Kovac convocato dalla Slovenia U19

Blax Kovac prepara le valigie e vola in Slovenia a seguito della convocazione da parte della Nazionale Under 19 slovena. Il CT Muamer Vugdalić ha deciso di chiamare anche il talento diciassettenne della Lazio Primavera per affrontare le sfide contro Emirati Arabi Uniti, Isole Faroe e Qatar della Slovenia Nations Cup 2026, che si svolgeranno fra il 28 settembre e il 4 ottobre. Dunque, potrà fare ritorno a Formello, a disposizione di mister Punzi.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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