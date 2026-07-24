Lazio Primavera battuta in amichevole: vittoria di misura per il Grosseto

Dopo la buona prova offerta durante la prima amichevole stagionale, disputata contro la formazione di Gennaro Gattuso, la Lazio Primavera non è riuscita ad alzare l’asticella: sconfitta estiva contro il Grosseto per i giovani di mister Francesco Punzi.

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Lazio Primavera ko: il Grosseto vince 1-0

Se per la Lazio Primavera si trattava della seconda uscita stagionale, per il Grosseto è stata invece la prima amichevole in assoluto dopo la pausa estiva. Vittoria di corto muso, si potrebbe dire, per la realtà toscana alla quale è bastato il goal di Tosi arrivato al minuto numero 7. Il match si è giocato ad Ovindoli.

Il prossimo appuntamento della Lazio Primavera

Riscattare una stagione fatta di alti e bassi è l’obiettivo dei ragazzi di Punzi che hanno ancora un po’ di tempo per continuare a rodare i meccanismi, la Primavera 1 ripartirà infatti in via ufficiale il prossimo 22 agosto, giorno in cui i biancocelesti saranno avversari del Lecce. Per quanto riguarda le amichevoli, il prossimo appuntamento è fissato per il 28 luglio, l’avversaria sarà l’Albalonga.

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