Lazio Primavera, beffa nei minuti finali: con l’Atalanta finisce 2-2

Altro 2-2 per la Lazio Primavera che questa volta è andata a pareggiare sul campo dell’Atalanta: goal beffa nei minuti di recupero del secondo tempo per i biancocelesti.

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Primavera, Atalanta-Lazio: risultato amaro per i biancocelesti.

Il bottino complessivo dice 12 punti dopo 8 partite per i ragazzi di mister Punzi che dopo aver pareggiato 2-2 con l’Inter qualche giorno fa, hanno replicato ottenendo lo stesso risultato sul campo dell’Atalanta. Nel primo tempo fa tutto Gatto della Lazio che dopo aver portato in vantaggio i suoi dopo appena un minuto, intorno alla mezzora è stato protagonista di un’autorete che ha permesso gli orobici di pareggiare. Nella ripresa non basta la rete di Bordon per impedire ai padroni di casa di prendere almeno un punto: il goal del pareggio è infatti arrivato al minuto 92 e a segnarlo è stato Ciapini.

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