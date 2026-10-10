Lazio Primavera, pesante sconfitta contro il Bologna: i rossoblù vincono 4-1

Battuta d’arresto per la Lazio Primavera, che cade sul campo del Bologna con il risultato di 4-1: i rossoblù si impongono grazie alla doppietta di Badori e alla doppietta di Toroc, mentre ai biancocelesti non basta la rete di Eone per evitare la sconfitta.

Leggi anche: Pedro: “I tifosi della Lazio sono importanti per me, mi dispiace non aver vinto nulla”

La Lazio Primavera cade a Bologna

Il Bologna sblocca la gara al 33′ con Badori, che trova anche il raddoppio al 55′. Al 70′ arriva il tris firmato da Toroc, mentre Eone accorcia le distanze all’82’, provando a riaprire momentaneamente la partita. Tre minuti più tardi, però, è ancora Toroc a mettere a segno la rete del definitivo 4-1. La Lazio perde quindi la seconda gara in sei partite e resta a quota 10 punti. La settimana prossima scenderà in campo contro l’Inter prima in classifica.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP