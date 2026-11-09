Lazio Primavera, vittoria al 90′ e terza posizione in classifica

La Lazio Primavera stringe i denti, soffre e alla fine passa grazie alla mossa vincente dalla panchina: l’ingresso di Flavio Sulejmani sblocca una partita spigolosa e regala ai biancocelesti tre punti d’oro nel finale contro il Cagliari.

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La Lazio Primavera vince all’ultimo con il Cagliari

La sfida si era incanalata fin dai primi minuti su un binario di grande equilibrio e solidità difensiva, ma al 71′ il tecnico biancoceleste ha tentato la carta del cambio: fuori Eone, dentro il centravanti classe 2006 che al 90′ segna il gol che decide la sfida. Grazie a questa vittoria arrivata alla decima giornata, la Lazio compie un importante balzo in avanti e raggiunge il terzo posto insieme al Bologna a quota 18 punti.

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