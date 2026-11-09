LAZIO PRIMAVERA
Lazio Primavera, vittoria al 90′ e terza posizione in classifica
La Lazio Primavera stringe i denti, soffre e alla fine passa grazie alla mossa vincente dalla panchina: l’ingresso di Flavio Sulejmani sblocca una partita spigolosa e regala ai biancocelesti tre punti d’oro nel finale contro il Cagliari.
Leggi anche: Immobile non lascia il pallone: il debutto nel FootGolf e la sfida alla Lazio
La Lazio Primavera vince all’ultimo con il Cagliari
La sfida si era incanalata fin dai primi minuti su un binario di grande equilibrio e solidità difensiva, ma al 71′ il tecnico biancoceleste ha tentato la carta del cambio: fuori Eone, dentro il centravanti classe 2006 che al 90′ segna il gol che decide la sfida. Grazie a questa vittoria arrivata alla decima giornata, la Lazio compie un importante balzo in avanti e raggiunge il terzo posto insieme al Bologna a quota 18 punti.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Zaccagni, risonanza a stretto giro: incognita sulla natura del problema
-
NOTIZIE20 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI8 ore ago
Gudmundsson, la sosta sarà decisiva: ecco quando può rientrare
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto