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LAZIO PRIMAVERA

Lazio Primavera, vittoria al 90′ e terza posizione in classifica

Published

2 ore ago

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Lazio Primavera vittoria Cagliari terzo posto

La Lazio Primavera stringe i denti, soffre e alla fine passa grazie alla mossa vincente dalla panchina: l’ingresso di Flavio Sulejmani sblocca una partita spigolosa e regala ai biancocelesti tre punti d’oro nel finale contro il Cagliari.

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La Lazio Primavera vince all’ultimo con il Cagliari

La sfida si era incanalata fin dai primi minuti su un binario di grande equilibrio e solidità difensiva, ma al 71′ il tecnico biancoceleste ha tentato la carta del cambio: fuori Eone, dentro il centravanti classe 2006 che al 90′ segna il gol che decide la sfida. Grazie a questa vittoria arrivata alla decima giornata, la Lazio compie un importante balzo in avanti e raggiunge il terzo posto insieme al Bologna a quota 18 punti.

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7 Juventus 17 10
8 Bologna 17 11
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14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
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