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LAZIO PRIMAVERA

Buon weekend per le giovanili della Lazio: tutte le formazioni centrano risultati utili

Published

1 ora ago

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Giovanili risultati weekend

Le giovanili della Lazio escono da un grande weekend, ricco di risultati utili a muovere le rispettive classifiche.

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I risultati del weekend delle giovanili della Lazio

Il weekend appena concluso non ha solo visto la prima squadra trionfare, ma anche una serie di ottime prestazioni e buoni risultati da parte del settore giovanile. Vediamo i risultati ottenuti.

Under 18 Professionisti -8^ Giornata

LAZIO-SASSUOLO 1-0

Marcatori: 32’st Mennea (L) 

LAZIO: Bekirov (P), Iovane, Ansideri, D’Agostino (10’st Cappuccini), Miloiu, Riggi (1’st Angelucci), Morucci (43’st Maggiora Vergano), Bruscaglia (10’st Morelli), Zero (24’st Santolini), Elena (43’st Lulaj), Aprea (24’st Mennea). A disp.: Patarini (P), Parla.

Allenatore: Lombardi.

SASSUOLO: Venuti (P), Zanetti, Owusu (38’st Bozzo), Likaj (38’st Malagoli), Danesin, Di Chiara, Cavani (10’st Donofrio), Spaseski, Da Silva, Della Giovanna (24’st Elezi), Chirizzi (38’st Ferrari). A disp.:Bini (P), Mitev, Coppa, Ruini.

Allenatore: Cinelli.

Under 17 Serie A e B – 7^ Giornata

CATANZARO-LAZIO 1-1

Marcatori: 8’pt Mistretta (L), 42’pt De Lucia (C)

CATANZARO: Celli (P), Scarafone (22’st Marsala), Crimi (22’st Ammirato), Mionterosso, Nicro, Felicetti (34’st Vumbaca), Barbarino, Gambino (1’st Arone), Mercurio (34’st Cuomo), De Lucia (19’st Castagneri), Pulito (19’st Garofoli). A disp.: Caputo (P), La Rose.

Allenatore: Milani.

LAZIO: Palombi (P), Ricci Gian. (17’st Ricci Gab.), Tappi (29’st Grisari), Rago (29’st Miarelli), Monti M., Veridiano, Tocci, Sulaj, Tacchi, Mistretta, Nedev (8’st Tolomeo). A disp.: Lamberti (P), Maglione, Paganini, Collura, Scrofani.

Allenatore: Fazi.

Under 16 Serie A e B – 7^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 1-1

Marcatori: 36’st Mechelli (F), 43’st Caputo (L)

LAZIO: Frattallone (P), Scarabotti, Gioia (32’st Di Palma), Morresi, Boveri, Casali, Interlandi (34’st Radu), Girotti (23’st Gambino), Bacchi (32’st Coppola), Pellegrino, Caputo. A disp.: Mocci (P), Rocchi, Pastano, Bottega, Pillera.

Allenatore: Rughetti.

FROSINONE: Rossi (P), Palermi, Mastrogiovanni (28’st Fiorot), Marchetti (1’st Midolo), Ioli C., Mechelli, La Gamba, Ioli M., Coccia, Ferreira (32’st Galli), Abbondanza (32’st Pianigiani). A disp.: Quaglia (P), Fusco, Carboni, Di Pinto, Aurigemma.

Allenatore: Ferranti.

UNDER 15 Serie A e B – 7^ Giornata

LAZIO-FROSINONE 1-1

Marcatori: 13’pt Vinci (L) 14’st Leva (F)

LAZIO: Folgori (P), Rufo, Coccia (20’st Mazzei), Zauri, Giampaolo (36’st Scorzafave), Vender (28’st Punzo), Sciarpelletti (20’st Licciardello), Mancini, Kone (20’st Spoletini), Piras (28’st Carlopio), Vinci. A disp.: Jiboc (P), Toci, Monforte.

Allenatore: Gualdaroni.

FROSINONE: Perin (P), Di Fazio, Biagi, Savo, Falappa, Ciniglio, Leva, Stieven, Mirabella (37’st Tare), Di Marco (22’st Arduini), Giustini (37’st Fedele). A disp.: Santana (P), Mizzoni, Giannone, Venturini, Paniccia, Bucci.

Allenatore: Porcella.

UNDER 14 Pro – 2^ Giornata

ASCOLI-LAZIO 1-11

Marcatori: 8’pt Damiani (L), 16’pt, 35’pt+1’, 4’st Bacchiocchi (L), 18’pt, 22’pt Umbrello (L), 20’pt Serra (L), 2’st, 26’st Rossi N. (L), 14’st Papa (A), 34’st Palma (L), 35’st +2’ Mastronardi (L)

ASCOLI: Petrini (P) (3’st Gabrielli), Bordoni, Quinzi (3’st Branciaroli), Cappella (13’st Del Moro), Cavucci (3’st Di Battista), Matricardi, Papa, Iotti, Crisci (3’st Cavezza), Reginelli (3’st Rocchetti), Capponi (18’st Camacci). A disp.: Oddi, Locci.

Allenatore: Zazzetta.

LAZIO: De Camillis (P) (10’st Duca), Cavaliere (10’st Ruggiero), Parravano (1’st Lima), Serra (5’st Palma), Bartoletti, Ciamberlano, Bacchiocchi (5’st Giuditti), Damiani, Rossi N., Nardi (17’pt Umbrello), Totaro (10’st Mastronardi). A disp.: Giuffrida, Bruno.

Allenatore: Grassi.

UNDER 14 Regionali Eccellenza – 6^ Giornata

VIGOR PERCONTI-LAZIO 0-2

Marcatori: 35’pt+1’ Bruno (L), 24’st Bacchiocchi (L)

VIGOR PERCONTI: Ruzza (P), Ianni (27’st Spingi), Iavarone (31’st Lauteri), Bellissima, Rutolini, Giustiniani (11’st Quatrini), Baroni (23’st Marchion), Turco (33’st Scarpella), Piras, Ciasca (30’st Pro), El Quaalaoui (9’st Servello). A disp.: Russo (P), Passato.

Allenatore: Mantellini.

LAZIO: Iaquinta (P), Formosa, Giuffrida, Parravano, Calcopietro, Natali (35’st+1’ Njie), Greco (30’st Bacchiocchi), Afonso Delgado (1’st Brancato), Bruno (23’st Iembo), Luttazi (11’st Ndoci), De Francesco (13’st Vollaro). A disp.: Presutti (P), McCafferty, Carloni.

Allenatore: Spiridigliozzi.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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