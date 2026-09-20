Primavera, Pannozzo: “Grande prestazione contro la Juventus, fanno piacere i complimenti del mister”

L’intervista del portiere della Lazio Primavera, Niccolò Pannozzo ai microfoni ufficiali del club biancoceleste, dopo la sfida contro la Juventus terminata con un pareggio.

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L’intervista di Pannozzo sulla sfida tra le Primavere di Lazio e Juventus

Pannozzo sull’allenatore

“Fanno piacere i complimenti del mister, che devo ringraziare per aver avuto il coraggio di farmi esordire lo scorso anno e per me questo è stato un segno di fiducia da parte sua che ogni giorno cerco di ripagare tra allenamento e partita”.

Sulla partita

“Oggi sono stato felice della prestazione, ho permesso alla squadra di rimanere in gioco. Ma mi rende ancor più felice la reazione della squadra dopo un primo tempo burrascoso con la Juve partita molto forte. Non abbiamo perso la testa e senza fare follie siamo rimasti in partita recuperandola e forse meritando anche qualcosa in più. L’impostazione dal basso porta dei rischi che una squadra può prendersi vista l’idea di gioco, ma siamo rimasti in partita e l’errore non ci ha scalfiti”.

Sulla squadra

“Io con i compagni di difesa provo sempre a istaurare un rapporto più profondo: a noi tocca il ruolo di salvare la squadra, ci abbracciamo prima della partita, proviamo a rimanere uniti: sappiamo che siamo noi contro l’attacco avversario, provo sempre ad avere un buon rapporto con loro”.

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