Primavera, Milan - Lazio: le formazioni ufficiali

PRIMAVERA MILAN LAZIO FORMAZIONI UFFICIALI - La Lazio Primavera sta per scendere in campo al Vismara per la sfida contro il Milan, valida per la ventiseiesima giornata del campionato Primavera 1. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

MILAN – Raveyre, Bakoune (60' Magni), Bartesaghi, Simic, Stalmach, Scotti, Zeroli, Caldara, Sala (60' Malaspina), Bonomi, Simmelhack.

A disposizione: Bartoccioni, Nsiala, Camarda, Sia, Paloschi, Skoczylas, Parmiggiani, Mancioppi, Eletu.

Allenartore: Ignazio Abate.

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini, Zazza, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Sardo; Gonzalez, Sulejmani, Sana Fernandes.

A disposizione: Bosi, Napolitano, Balde, Kone, Tredicine, Cappelli, Nazzaro, Di Gianni, Cuzzarella.

Allenatore: Stefano Sanderra.

Arbitro: Niccolò Turrini (sez. di Firenze).

Assistenti: Alessandro Parisi - Davide Fedele.