LAZIO PRIMAVERA
Lazio Primavera – AlbinoLeffe, le formazioni ufficiali: confermato Serra
Esordio stagionale al Fersini per la Lazio Primavera contro l’AlbinoLeffe, nel campionato Primavera 1; di seguito le formazioni ufficiali del match. Nell’undici titolare dei biancocelesti spicca la presenza di Serra, che ha brillato nel precampionato con la prima squadra.
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Le formazioni ufficiali di Lazio Primavera – AlbinoLeffe
- Lazio U20: Pannozzo; Ciucci, Galassi, Santagostino, Battisti; Canali, Pernaselci, Trifelli; Serra, Montano, Avram.
- A disposizione: D’Alessio, Milillo, Gatt, Zanagari, Stornelli, Boccardelli, Eone, Ferrante, Touray, Mecozzi, Riggi.
- Allenatore: Francesco Punzi
- AlbinoLeffe U20: Carrara, Brambilla, Rinaldi, Morstabilini, Forattini, Gamba, Pascali, Di Palma, Delcarro, Riboni, Scaldaferri.
- A disposizione: Bombassei, Belotti, Ceresoli, Duranti, Esposti, Regonesi, Biffi, Isgro, Montanelli, Minneci, Coseraru.
- Allenatore: Massimiliano Maffioletti
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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