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LAZIO PRIMAVERA

Lazio Primavera – AlbinoLeffe, le formazioni ufficiali: confermato Serra

Published

2 ore ago

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Primavera formazioni ufficiali Lazio AlbinoLeffe

Esordio stagionale al Fersini per la Lazio Primavera contro l’AlbinoLeffe, nel campionato Primavera 1; di seguito le formazioni ufficiali del match. Nell’undici titolare dei biancocelesti spicca la presenza di Serra, che ha brillato nel precampionato con la prima squadra.

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Le formazioni ufficiali di Lazio Primavera – AlbinoLeffe

  • Lazio U20: Pannozzo; Ciucci, Galassi, Santagostino, Battisti; Canali, Pernaselci, Trifelli; Serra, Montano, Avram.
    • A disposizione: D’Alessio, Milillo, Gatt, Zanagari, Stornelli, Boccardelli, Eone, Ferrante, Touray, Mecozzi, Riggi.
    • Allenatore: Francesco Punzi
  • AlbinoLeffe U20: Carrara, Brambilla, Rinaldi, Morstabilini, Forattini, Gamba, Pascali, Di Palma, Delcarro, Riboni, Scaldaferri.
    • A disposizione: Bombassei, Belotti, Ceresoli, Duranti, Esposti, Regonesi, Biffi, Isgro, Montanelli, Minneci, Coseraru.
    • Allenatore: Massimiliano Maffioletti

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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