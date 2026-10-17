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LAZIO PRIMAVERA

PRIMAVERA – Spettacolo fra Lazio e Inter, succede tutto nella prima mezz’ora

Published

1 ora ago

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Centro Sportivo di Formello

La settima giornata del Campionato Primavera 1 ha visto Lazio e Inter pareggiare per 2-2 al Francesca Gianni: rimonta biancoceleste.

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Termina in pareggio il match fra Lazio e Inter valido per la settima giornata del Campionato Primavera 1.

Al Francesca Gianni parte forte l’Inter, che si porta avanti di due gol grazie a Rocca (2′) e a La Torre (21′). Veemente reazione dei ragazzi di Punzi che prima accorciano con Gatto (22′) e poi la riacciuffano con Eone (34′). 2-2 il risultato finale fra le due compagini.

  • TABELLINO LAZIO-INTER 2-2
  • LAZIO (3-5-2): 50 D’Alessio, 7 Santagostino, 7 Battisti (45′, Bagordo), 10 Landi (74′, Riggi), 11 Canali, 13 Pernaselci, 16 Gatto (56′, Milillo), 20 Bordon (C), 30 Arvam, 39 Eone (74′, Montano), 44 Kovac.
  • A disposizione: 71 Quadrelli, 5 Galassi, 8 Milillo, 17 Zangari, 21 Montano, 33 Cangemi, 77 Ferrante, 85 Bagordo, 90 Touray, 95 Mecozzi, 97 Riggi
  • Allenatore: Punzi
  • INTER (4-3-3): 1 Farronato; 37 Evangelista (83′, Lissi), 4 Pavan, 34 Mackiewicz (45′, Peletti), 30 Rocca; 19 Kartelo (72′, D’Agostino), 6 La Torre (C), 18 Putsen; 13 Maghlout, 26 Matarrese, 10 El Mahboubi.
  • A disposizione: 21 Galliera, 5 Breda, 8 D’Agostino, 14 Vukaj, 17 Moressa, 24 Moranduzzo, 25 Peletti, 27 Lissi, 29 Franchi, 39 Nese, 41 Salviato. Allenatore: Emiliano Bigica.
  • Marcatori: 1′ Rocca (I), 20′ La Torre (I), 22′ Gatto (L), 34′ Eone (L)
  • Arbitro: Zito.
  • Assistenti: Federico – Di Meglio.

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2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
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