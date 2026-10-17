LAZIO PRIMAVERA
PRIMAVERA – Spettacolo fra Lazio e Inter, succede tutto nella prima mezz’ora
La settima giornata del Campionato Primavera 1 ha visto Lazio e Inter pareggiare per 2-2 al Francesca Gianni: rimonta biancoceleste.
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Termina in pareggio il match fra Lazio e Inter valido per la settima giornata del Campionato Primavera 1.
Al Francesca Gianni parte forte l’Inter, che si porta avanti di due gol grazie a Rocca (2′) e a La Torre (21′). Veemente reazione dei ragazzi di Punzi che prima accorciano con Gatto (22′) e poi la riacciuffano con Eone (34′). 2-2 il risultato finale fra le due compagini.
- TABELLINO LAZIO-INTER 2-2
- LAZIO (3-5-2): 50 D’Alessio, 7 Santagostino, 7 Battisti (45′, Bagordo), 10 Landi (74′, Riggi), 11 Canali, 13 Pernaselci, 16 Gatto (56′, Milillo), 20 Bordon (C), 30 Arvam, 39 Eone (74′, Montano), 44 Kovac.
- A disposizione: 71 Quadrelli, 5 Galassi, 8 Milillo, 17 Zangari, 21 Montano, 33 Cangemi, 77 Ferrante, 85 Bagordo, 90 Touray, 95 Mecozzi, 97 Riggi
- Allenatore: Punzi
- INTER (4-3-3): 1 Farronato; 37 Evangelista (83′, Lissi), 4 Pavan, 34 Mackiewicz (45′, Peletti), 30 Rocca; 19 Kartelo (72′, D’Agostino), 6 La Torre (C), 18 Putsen; 13 Maghlout, 26 Matarrese, 10 El Mahboubi.
- A disposizione: 21 Galliera, 5 Breda, 8 D’Agostino, 14 Vukaj, 17 Moressa, 24 Moranduzzo, 25 Peletti, 27 Lissi, 29 Franchi, 39 Nese, 41 Salviato. Allenatore: Emiliano Bigica.
- Marcatori: 1′ Rocca (I), 20′ La Torre (I), 22′ Gatto (L), 34′ Eone (L)
- Arbitro: Zito.
- Assistenti: Federico – Di Meglio.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
|Juventus
|11
|6
|8
|Napoli
|10
|6
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Atalanta
|9
|6
|11
|Sassuolo
|8
|6
|12
|Torino
|7
|6
|13
|Lecce
|6
|6
|14
|Bologna
|5
|6
|15
|Udinese
|4
|6
|16
|Monza
|4
|6
|17
|Parma
|4
|6
|18
|Genoa
|4
|6
|19
|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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