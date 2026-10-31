LAZIO PRIMAVERA
PRIMAVERA Lazio Sassuolo 3-1, il tabellino della gara del Fersini
La Lazio Primavera trionfa con un netto 3-1 sui pari età del Sassuolo, per la squadra di mister Punzi a segno Ferrante, Eone e Gatto: il tabellino della gara.
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Il tabellino di Lazio Sassuolo Primavera
- LAZIO U20: D’Alessio, Ciucci (75′ Morelli), Santagostino Baldi, Battisti (75′ Galassi), Ferrante, Pernaselci, Serra, Bagordo (57′ Gatto), Eone (67′ Landi), Kovac, Riggi (57′ Avram).
- A disp.: Quadrelli, Zangari, Mennea, Montano, Stornelli, Elena.
- All.: Francesco Punzi
- SASSUOLO U20: Nyarko, Mussini, Chiricallo (38′ Cornescu), Kulla, Campani, Liberali (61′ Barry), Bolondi (61′ Cavani), Baffoh, Gianelli, Coman, (46′ Frangella), Mirri (72′ Merzi).
- A disp.: Lungu, Zanetti, Daldum, Acatullo, Cairo, Capacchione
- All.: Gabriele Elisino
- Arbitro: sig. Lucio Felice Angelillo (sezione Nola)
- Marcatori: 19′ Ferrante (L), 40′ Eone (L), 61′ Gatto (L), 66′ Kulla (S)
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|25
|9
|2
|LAZIO
|25
|9
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|9
|6
|Frosinone
|17
|9
|7
|Napoli
|14
|9
|8
|Juventus
|14
|9
|9
|Torino
|13
|9
|10
|Cagliari
|13
|9
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|9
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|9
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|9
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|Sassuolo
|8
|9
|16
|Monza
|7
|9
|17
|Udinese
|5
|9
|18
|Fiorentina
|5
|9
|19
|Parma
|5
|9
|20
|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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