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LAZIO PRIMAVERA

PRIMAVERA Lazio Sassuolo 3-1, il tabellino della gara del Fersini

Published

51 minuti ago

on

Centro Sportivo Formello

La Lazio Primavera trionfa con un netto 3-1 sui pari età del Sassuolo, per la squadra di mister Punzi a segno Ferrante, Eone e Gatto: il tabellino della gara.

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Il tabellino di Lazio Sassuolo Primavera

  • LAZIO U20: D’Alessio, Ciucci (75′ Morelli), Santagostino Baldi, Battisti (75′ Galassi), Ferrante, Pernaselci, Serra, Bagordo (57′ Gatto), Eone (67′ Landi), Kovac, Riggi (57′ Avram).
  • A disp.: Quadrelli, Zangari, Mennea, Montano, Stornelli, Elena.
  • All.: Francesco Punzi
  • SASSUOLO U20: Nyarko, Mussini, Chiricallo (38′ Cornescu), Kulla, Campani, Liberali (61′ Barry), Bolondi (61′ Cavani), Baffoh, Gianelli, Coman, (46′ Frangella), Mirri (72′ Merzi).
  • A disp.: Lungu, Zanetti, Daldum, Acatullo, Cairo, Capacchione
  • All.: Gabriele Elisino
  • Arbitro: sig. Lucio Felice Angelillo (sezione Nola)
  • Marcatori: 19′ Ferrante (L), 40′ Eone (L), 61′ Gatto (L), 66′ Kulla (S)

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4 Como 20 9
5 Milan 18 9
6 Frosinone 17 9
7 Napoli 14 9
8 Juventus 14 9
9 Torino 13 9
10 Cagliari 13 9
11 Bologna 11 9
12 Atalanta 11 9
13 Genoa 10 9
14 Lecce 9 9
15 Sassuolo 8 9
16 Monza 7 9
17 Udinese 5 9
18 Fiorentina 5 9
19 Parma 5 9
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